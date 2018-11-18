The Boring Company Илона Маска завершила проходку тоннеля в городе Хоторн калифорнийского округа Лос-Анджелес.

Как передает «Лайф», видео с финальной стадией работы бурильной машины Маск опубликовал в своём «твиттере».

Компания прорубила подземный коридор, чтобы в дальнейшем построить транспортную связь для скоростных электробусов, пассажирских капсул и вакуумных поездов.

Маск пообещал, что первое время тоннель Хоторна будет бесплатным. Помимо этого в начале 2018 года он получил разрешение на строительство тоннеля под Вашингтоном.

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