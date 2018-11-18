США пока не пришли к окончательным выводам по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает РИА Новости, об этом заявила в субботу журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Власти Соединенных Штатов намерены привлечь к ответственности всех причастных к убийству Джамаля Хашукджи. Недавние сообщения о том, что власти США сделали окончательные выводы, неверны. Еще есть много не отвеченных вопросов об убийстве Хашукджи», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп в субботу обсудил дело Хашукджи с госсекретарем Майком Помпео и директором ЦРУ Джиной Хаспел.

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