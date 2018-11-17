Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в воскресенье встретится со своим крупнейшим коалиционным партнером, чтобы последний раз попытаться сохранить правительство и избежать досрочных выборов.

Как передает РИА Новости, Нетаньяху пытается удержать от развала право-религиозную коалицию, которую на этой неделе покинул русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман со своей партией «Наш дом Израиль».

«Завтра утром, перед заседанием кабинета, я проведу решающую встречу с (министром финансов) Моше Кахлоном в последней попытке убедить его не свергать правительство. Если мы все его не свергнем, правительство останется», — написал Нетаньяху в Twitter.

«Правое правительство должно сохраниться. Все члены фракции (правящей партии) «Ликуд» заинтересованы в том, чтобы продолжить служить стране еще один полный год, до конца срока полномочий в ноябре 2019-го», — добавил премьер-министр.

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