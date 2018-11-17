Число пострадавших в ходе акций протеста против повышения цен на бензин, проходящих во Франции в субботу, возросло до 227, около 10 полицейских и жандармов получили ранения, приводит данные МВД страны газета Parisien.

Отмечается, что задержаны 117 человек, из них 75 помещены под стражу. Всего в акциях протеста приняли участие почти 283 тысячи манифестантов по всей стране.

Масштабные акции протеста прошли в субботу на всей территории страны. Согласованы из них всего около сотни. Протестное движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

Minval.az