Британские критики обвинили известный российский мультфильм «Маша и Медведь» в «кремлевской пропаганде».

Как передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail, профессор Букингемского университета Энтони Глис (Anthony Glees), специализирующийся на изучении деятельности разведки, заявил: «У Маши напористый, даже неприятный характер, и при этом она решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением Путина».

Также критики обратили внимание на серию, в которой Маша в фуражке советского пограничника охраняла грядки моркови: они увидели в этом метафору России, охраняющей собственные границы.

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