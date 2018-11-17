Президент США Дональд Трамп в субботу опроверг информацию газеты The New York Times о том, что ставит под вопрос преданность вице-президента США Майкла Пенса.

Как передает ТАСС, американский лидер рассказал об этом журналистам на лужайке у Белого дома перед тем, как отправиться в Калифорнию.

«Нет, я не сомневаюсь в его лояльности. Он лоялен на 100%. Это сфабрикованная новость… типичная сфабрикованная новость The New York Times», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов о преданности Пенса.

Президент высоко оценил деятельность вице-президента, добавив, что тот «уже прошел проверку во многих отношениях». Трамп подчеркнул, что журналисты издания даже не позвонили ему с целью получить комментарий для своей статьи. «Как вы можете писать такой материал, такую сфабрикованную новость, и не позвонить главе государства? Я бы дал им цитату и сказал бы, что это неправда» — раскритиковал газету хозяин Белого дома, призвав удалить этот материал.

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