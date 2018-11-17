Взрыв огромного огненного шара на фестивале света в Мьянме травмировал 9 человек. Как минимум двое получили серьезные травмы.

Накануне в Мьянме прошло грандиозное событие – фестиваль света – праздник собрал тысячи зрителей.

Грандиозное шоу было в самом разгаре, когда организаторы запустили в небо огромный шар, начиненный пиротехников. По задумке устроителей фестиваля, петарды и фейерверки должны были постепенно взрываться, образуя красивейшую картину, но что-то пошло не так. В какой-то момент взрывы начались слишком часто, клубы дыма поглотили шар, а потом горящая конструкция начала падать вниз, прямо в толпу.

Зрители восторженно комментируют увиденное, снимают шоу на камеры мобильных телефонов. Спустя секунду становится понятно, что произошедшего не было в сценарии.

Горящий шар падает прямо на людей, сотни фейерверков детонируют почти одновременно, засыпая людей искрами.

Пока известно о девяти пострадавших. Двое с серьезными ожогами были госпитализированы, сообщает The Telegraph.

Minval.az