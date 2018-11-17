Высокопоставленный чиновник американского ЦРУ на этой неделе совершил тайный визит в Южную Корею и провел переговоры с представителями КНДР в демилитаризованной зоне между корейскими государствами, передает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатический источник.

«По данным дипломатического источника, осведомленного о американо-северокорейских переговорах, глава (корейского) центра Эндрю Ким с 14 числа по сегодняшний день в течение четырех дней находился с визитом в Южной Корее и провел консультации с представителями южнокорейского правительства, а также пообщался с северокорейским коллегой через канал в Пханмунджоме», — передает агентство.

Предполагается, что стороны обсудили разрешение противоречий, связанных с денуклеаризацией и взаимными шагами двух стран в этом направлении в преддверии переговоров между госсекретарем США Майком Помпео и заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем, передают российские СМИ.

Minval.az