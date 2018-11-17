Австралия подала на Индию жалобу в ВТО из-за правительственных субсидий, которые привели к снижению мировых цен на сахар до 10-летнего минимума.

Об этом сообщает издание The Australian.

“Есть надежда, что этот шаг приведет к немедленному уменьшению в Индии субсидий на сахар. Мы и в дальнейшем готовы участвовать в любых дискуссиях с Индией, которые могут решить эту проблему”, — сообщил министр торговли Австралии Саймон Бирмингем.

Чиновник заявил, что правительство Австралии вынуждено было воспользоваться для урегулирования спора механизмом ВТО, поскольку исчерпало все официальные пути переговоров непосредственно с Индией.

Оформление официального обращения в ВТО автоматически выносит обсуждение этого вопроса на повестку дня во время сельскохозяйственных переговоров высокого уровня ВТО в Женеве в конце этого месяца.

Австралия утверждает, что субсидии индийского правительства своим фермерам намного превышают уровень помощи сельхозпроизводителям, разрешенную в соответствии с правилами ВТО. Именно благодаря упомянутым дотациям объемы индийского сахарного производства в этом году увеличились с 20 до 35 млн тонн в месяц и привели к обвалу мировых цен на сахар, что ударило по австралийским сахаропроизводителям.