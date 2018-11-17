Моника Левински, ставшая известной после секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, рассказала, как смогла привлечь его внимание. Об этом она заявила в документальном фильме, сообщает телеканал TVNZ.

Она вспомнила о том, как завязался их роман и к каким ухищрениям она прибегала, чтобы удержать его интерес. Левински призналась, что несколько дней ходила в одном и том же наряде, чтобы запомниться американскому президенту, передает lenta.ru.

«У нас был праздник для Билла на южной лужайке Белого дома. Я сделала странную вещь: в обеденный перерыв побежала домой и надела зеленый костюм, в котором была днем ранее и в котором он впервые меня заметил. Я подумала, может быть, он снова выделит меня, и так и произошло», — поделилась она, назвав свой поступок глупостью.