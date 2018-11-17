Турция может отказаться от российских ЗРК

Россия — в ожидании «дипломатических новостей» на турецком направлении. 19 ноября президента РФ Владимира Путина ждут в Стамбуле. Здесь пройдут его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Что именно намерены обсудить два президента, журналисты не уточняют — чтобы не «ломать позитив». Кроме того, планируется, что главы государств в режиме видеоконференции понаблюдают за церемонией завершения строительства морского участка трубопровода «Турецкий поток».

Однако как раз перед визитом Россия получила из Турции весьма неприятную новость. Под серьезной угрозой срыва оказалась главная гордость российской оружейной дипломатии — контракт на поставку в Турцию Зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Российская«Независимая газета» приводит сообщение турецкого агентства Anadolu, по сведениям которого,«власти Турции в настоящий момент ожидают, что Пентагон потребует у Конгресса США наделить его полномочиями по вопросу поставок Patriot. Пентагон также будет уполномочен обслуживать переданные Турции системы. Ожидается, что Конгресс передаст полномочия Пентагону по поставкам Patriot в декабре текущего года».

Поясним: если верить многочисленным официальным заявлениям и выкладкам экспертов, то ЗРК С-400 «Триумф» интересовали Анкару именно как альтернатива американским комплексам Patriot. И если теперь сделка по американским ракетам «скорее жива, чем мертва»…то это может означать лишь одно: от поставок ЗРК из России Турция, скорее всего, откажется. Более того, по данным того же Anadolu, Вашингтон в очередной раз предупредил Анкару: «В случае приобретения у Москвы С-400 США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35». Как уточняет агентство «переговоры между Вашингтоном и Анкарой по данному вопросу продолжаются», причем, по данным Anadolu, в переговорах Турции и США по закупкам комплексов Patriot наметились позитивные тенденции. А значит, велика вероятность, что в Турции предпочтут Patriot, а не российские ЗРК. Причем обнародовали эту новость в Турции как раз накануне визита Путина. А такие совпадения редко бывают случайными.

Можно, конечно, выстроить версию, что вот сейчас Владимир Владимирович отправится в Стамбул и «спасет сделку». Только вот в это не очень верится. Произошло все на фоне стремительного «потепления» между Анкарой и Вашингтоном. Освобождение из турецкой тюрьмы пастора Брансона и взаимная отмена визовых санкций — это уже не новость. Как и совместное американо-турецкое патрулирование в сирийском Манбидже, откуда бесцеремонно выдавили те самые курдские отряды. США назначили награду в 5 миллионов долларов за главарей РКК.

Наконец, в Турцию из США доставлен глава фонда оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в США Салих Гезегир. Он был выслан по обвинению в попытке сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним. Вопрос с экстрадицией самого Гюлена не решен, но в СМИ периодически проскальзывают утечки, что и он рассматривается в позитивном ключе. Словом, Анкара и Вашингтон стремительно идут на сближение, и в этом новом раскладе российские ЗРК Анкаре могут просто оказаться не нужны.

А это для РФ не просто потеря выгодной сделки. Конечно, в торговле оружием тоже есть и контракты, и выставки, где производители рекламируют свой товар, и пресловутое «соотношение цены и качества»…Но тут есть свои особенности. Любая закупка здесь — не «одноразовое» решение, а долгосрочная программа сотрудничества. Оружие, особенно современное — товар капризный. Без поставок комплектующих деталей, запчастей, наконец, боеприпасов оно превращается просто в дорогостоящую груду металла. А так как патроны для автомата Калашникова к винтовке М-16 не подойдут, а в случае «политических осложнений»стране- производителю ничего не стоит «срезать поставки», то оружие покупают только у союзников. Или по крайней мере у тех стран, от которых не ждут подвоха. То есть в рамках одного военно-политического блока, скажем, Норвегия может решать, приобретать ей танки «Леопард», «Абрамс» или «Леклерк», но вот «Армату» вместо них не купят точно.

На этом фоне договоренности с Турцией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» были для России предметом особой гордости. Российское оружие продавали натовской Турции, да еще на фоне серии политических реверансов. В Москве старательно смаковали и «роль США в попытке переворота в Турции летом 2016 года», и то, как «искрит» между Вашингтоном и Анкарой в Сирии. где США поддерживают курдские отряды, что вызывает у Анкары понятное возмущение…И вновь озвучивали главную геополитическую мечту: еще немного — и Турция вообще выйдет из НАТО!

Намеренно оставим за скобками вопрос, какие планы существовали у России на эту самую «вторую стадию». И не собирались ли в Москве просто рвать на части территорию Турции, которая в этом случае лишалась защиты своих натовских союзников: и залеты российской военной авиации из Сирии на территорию турецкого вилайета Хатай, на который претендует Дамаск, и регулярные попытки Армении реанимировать притязания на Восточную Анатолию дают здесь изрядную пищу для размышлений. Но это теория. А на практике главный российский «козырь» на турецком направлении стремительно обнуляется. На турецком направлении вместо оружейного «Триумфа» РФ рискует получить «Patriot» в спину и пинок пониже. Хоть и слегка подслащенный видеоконференцией с окончанием строительства морского участка «Турецкого потока».

Впрочем, вряд ли очередной российский «облом» на турецком направлении был таким уж неожиданным. Многие аналитики с самого начала предупреждали: реверансы Анкары в адрес Москвы не стоит переоценивать. За ними не стояло, да и не могло стоять заявки на серьезную геополитическую переориентацию. Свою роль играет и общий рост напряженности между Россией и НАТО вообще, чего Турция не могла не учитывать, и агрессивное поведение РФ на Черном море в частности, что уж точно затрагивает интересы Анкары.

И самое главное, РФ вновь не выказывает готовности к реальному уважению интересов Турции, предпочитая действовать по принципу «Будет так, как мы решили, не понимаете — объясним, не хотите — заставим». Несмотря на многочисленные встречи и переговоры по Сирии, России и Турции не удается договориться о судьбе Башара Асада.

Наконец, уже на фоне громких реверансов между Москвой и Анкарой наметилась еще одна «болевая точка» — Ливия. После падения режима Муаммара Каддафи на территории этой страны возникло два правительства. В Триполи действует Правительство национального единства во главе с премьером Фаизом Сараджем. ООН признает его как единственную легитимную власть в Ливии. Именно его поддерживают Турция, Италия и Катар. А вот Москва сделала ставку на ливийский парламент, действующий в Тобруке, и на маршала Хафтара, на чьи силы опирается тобрукское «правительство». Хафтара уже торжественно принимают в Москве, и он после этого осмелел настолько, что его представители фактически сорвали работу конференции по ливийскому урегулированию в итальянском Палермо. Турецкая делегация покинула форум. Турция разочарована ходом конференции по Ливии и прекращает участие в ней, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. «К сожалению, мировое сообщество сегодня не смогло сплотиться. Имели место односторонние попытки изменения хода переговорного процесса. Ряд стран попытались нанести ущерб диалогу. Подобного рода шаги не внесут вклада в обеспечение стабильности в Ливии», — сказал вице-президент Турции, передает Anadolu. Какие именно страны Октай имел в виду, не уточняется, но многие эксперты уже задают вопрос, не станет ли Ливия детонатором нового кризиса в отношениях Москвы и Анкары. Так что «смены трендов» между РФ и Турцией следовало ожидать.

Другой вопрос, как теперь поведет себя Москва. Вряд ли в первопрестольной станут молча «глотать пилюлю». Скорее всего, Россия попытается «ответить» и нанести удар по турецким интересам. Вряд ли это будет Сирия, к которой приковано слишком пристальное внимание. Не исключено, что «точкой ответа» станет все так же Ливия, куда РФ перебрасывает и военнослужащих, и боевиков ЧВК «Вагнер» («путинский повар» Пригожин так вообще присутствовал на переговорах с Хафтаром). Но точно так же не исключено, что ответный удар по турецким интересам РФ может нанести в Карабахе, где у нее есть такой испытанный инструмент, как Армения. Тем более что нечто подобное уже имело место в апреле 2016 года, на высоте кризиса после сбитого в турецком небе российского истребителя. Правда, тогда «проба сил» закончилась не в пользу Москвы и ее форпоста. Но…пока что в поведении России ничего не указывает на то, что там научились извлекать уроки из прежних ошибок. В поведении Армении — тем более. Только вот какую цену придется платить за эту «работу над ошибками»?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az