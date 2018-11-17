Американскую пару и бездомного, для которого они собирали пожертвования в интернете, заподозрили в сговоре и мошенничестве. Об этом сообщает CBSPhilly.

Кейтлин Макклюр и Марк Д’Амико, собравшие 403 тысячи долларов на сайте GoFundMe, были задержаны, а затем отпущены. Бездомный ветеран Джонни Боббит, которому они якобы хотели помочь, также арестован и остается под стражей.

Макклюр утверждала, что познакомилась с Боббитом в ноябре 2017 года, когда ее машина заглохла на съезде с автомагистрали. Попрошайничавший неподалеку бездомный якобы потратил последние 20 долларов, чтобы купить ей канистру бензина. Она решила отплатить ему тем же и вместе с Д’Амико запустила краудфандинговую кампанию в интернете.

«Вся кампания была основана на лжи, — говорит прокурор округа Берлингтон Скотт Коффина. — Меньше чем через час после начала сбора средств на GoFundMe Макклюр отправила знакомому текстовое сообщение, в котором признавалась, что и помощь Боббита — это «выдумка от начала и до конца». У нее не кончался бензин на съезде c I-95, а он не тратил последние 20 долларов. В действительности Д’Амико, Макклюр и Боббит сговорились, чтобы сфабриковать и распространить душещипательную историю, которая заставит людей жертвовать им деньги».

Следствие выяснило, что они были знакомы по меньшей мере за месяц до начала кампании на GoFundMe. Макклюр и Д’Амико встретили бездомного во время одного из визитов в местное казино. Собранные деньги были израсходованы всего за несколько месяцев на новогоднюю поездку в Лас-Вегас, покупку автомобиля BMW и множество других вещей, в том числе дорогие женские сумочки.

В августе 2018 года Боббит обвинил пару в обмане. Он заявил, что так и не увидел жилья, ради которого затевался сбор средств. Ему достались только 75 тысяч долларов, дом на колесах, стоящий на участке Макклюр и Д’Амико, и старый пикап, который вскоре сломался. Те объясняли, что оставили деньги себе, чтобы он не потратил их на наркотики.

Теперь всем троим грозит тюремное заключение на срок до десяти лет, отмечает Лента.ру.

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