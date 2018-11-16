В Турции суд приговорил к пожизненным срокам шестерых обвиняемых по делу о теракте в стамбульском аэропорту имени Ататюрка летом 2016 года.

Всего по делу проходят 45 человек, обвиняемых по разным статьям. Среди них есть граждане Турции, России, Алжира, Туниса, Египта и Сирии, пишет Associated Press.

Теракт в аэропорту имени Ататюрка произошел 28 июня 2016 года — трое боевиков открыли огонь по окружающим, а затем привели в действие бомбы. В результате погибли 45 человек и более 160 были ранены. Власти Турции возложили ответственность за нападение на террористов из «Исламского государства».

Среди исполнителей и организаторов теракта, как сообщалось, были выходцы из России. Организатором теракта называли чеченца Ахмеда Чатаева, который погиб в Грузии в конце 2017 года.

Minval.az