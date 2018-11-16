Центробанк Канады 19 ноября запустит в обращение 10-долларовые банкноты, на которых надписи и изображения будут нанесены вертикально. Об этом сообщают российские СМИ.

На одной из сторон банкноты будет изображен портрет активистки движения за гражданские права Виолы Десмонд, на другой — Канадский музей прав человека. Именно в нем во вторник пройдет презентации новой купюры. Первую покупку с использованием новой банкноты совершит сестра активистки Ванда Робсон, отмечается в сообщении.

Помимо этого на банкноте будут изображены канадский флаг, герб с девизом страны, орлиное перо как символ свободы и силы, лист лавра как символ справедливости, отрывки из Канадской хартии прав и свобод, а также стеклянный сводчатый потолок библиотеки парламента с окнами в виде арок, через которые проникает естественный свет (символ демократии).

Десмонд станет первой женщиной после королевы Великобритании, чей портрет появится на канадских банкнотах. Чернокожая активистка получила известность после того, как в 1946 г. отказалась в кинотеатре покинуть место в зоне, где могли отдыхать только белые канадцы. Это событие стало началом борьбы против расовой сегрегации (отделение белого населения от этнических групп).

Minval.az