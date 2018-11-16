Дания грозит лишить Танзанию гуманитарной помощи на сумму 65 миллионов датских крон (примерно 8,7 миллиона евро) из-за того, что власти африканской страны открыто преследуют геев. Об этом сообщает lenta.ru.

Министр международного развития Дании Улла Торнаэс (Ulla Tørnæs) заявила об этом, выступая в парламенте страны.

«Я очень обеспокоена негативными тенденциями в Танзании, включая недавние совершенно неприемлемые гомофобные заявления от одного из политиков», — сказала она.

По ее словам, соблюдение прав человека, в том числе прав лиц с нетрадиционной ориентацией — один из ключевых приоритетов в иностранном сотрудничестве Дании.

«Давление на определенные свободы в стране усиливается. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо пересмотреть взаимодействие Дании и Танзании», — подчеркнула министр.

Minval.az