Судебный иск против компании Boeing подала семья одного из погибших пассажиров самолета компании Lion Air, который разбился 29 октября после вылета из Джакарты (Индонезия).

Иск подан в окружной суд в округе Кук, штат Иллинойс, от имени родителей доктора Рио Нанда Пратама, интересы истца представляет фирма Colson Hicks Eidso и адвокат Кертис Майнер, сообщают российские СМИ.

По словам юриста, родственники погибшего будут добиваться компенсации от компании, которую считают непосредственным виновником трагедии.

«Обычно следователи правительства не выносят заключения о том, кто является виновным, и компенсация этим семьям не будет предоставлена по результатам правительственного расследования. В этом заключается чрезвычайно важная роль частных судебных исков в таких трагедиях, как эта» — говорится в пресс-релизе юридической фирмы.

Minval.az