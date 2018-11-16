Турция не намерена смягчать свою позицию в отношении расследования по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в обмен на экстрадицию Соединенными Штатами исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Об этом пишет в пятницу близкая к турецким властям газета Yeni Şafak со ссылкой на источник в правительстве.

«Турция ни при каких обстоятельствах не собирается отступать в расследовании дела Хашукджи в обмен на экстрадицию Гюлена. Мы не будем вмешиваться в обмен ни на какое политическое или юридическое предложение любой другой стороны», — приводит издание слова источника.

Minval.az