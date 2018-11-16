Фьючерс на индекс Henry hub с поставкой через месяц прибавил за четыре торговых дня в цене 44%, достигнув $4,8 за MBTU, или до $125 за 1 тыс. кубометров, сообщает газета «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что такого уровня цены достигали лишь летом 2014 года. Также отмечается, что стоимость газа для потребителей в Бостоне 15 ноября выросла до $10,55 за MBTU (1 млн британских тепловых единиц, British thermal unit).

Рост цен, пишет «Коммерсантъ», возник на фоне ожидания холодов в северо-восточной части страны.

Вместе с тем запасы газа в хранилищах достигли минимального уровня с 2005 года.

При текущих ценах поставки сжиженного газа из США на мировые рынки не рентабельны. Более того, в таких условиях становятся выгодными поставки в США российского СПГ с Ямала.

По мнению одного из опрошенных изданием эксперта, теоретически это может произойти.

«…этому благоприятствует сравнительно удобная логистика через Северную Атлантику, а также то, что у «Ямал СПГ» сейчас есть свободные грузы, которые можно продать на споте», — объяснил он изданию.

Аналитик отметил при этом, что вероятнее всего, такая сделка, если и произойдет, то вновь через трейдера.

Он также подчеркнул, что всплеск цен на американском рынке не станет долгосрочным трендом. Такая ситуация, по его словам, может продлиться еще месяц или три.

Minval.az