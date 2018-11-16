Обвинения предъявили в США основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post, в распоряжении которой оказались документы, в которых говорится об обвинениях в отношении Ассанжа.

По ее данным, американский минюст не планировал оглашать информацию об обвинениях в отношении Ассанжа, однако один из помощников прокурора — Келлен Дуайер — непреднамеренно раскрыл эти сведения. Источники издания подтвердили, что основателю сайта предъявлены обвинения и что эти сведения об этом раскрыты не специально.

Представитель офиса прокурора в штате Вирджиния, в документах которого содержалась информация о предъявлении обвинений, заявила, что имя Ассанжа в них указано ошибочно.

Minval.az