Американская администрация отрицает, что изучает возможность экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турцию, чтобы добиться разрядки кризиса между Анкарой и Эр-Риядом, вызванного убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Комментируя сведения американской печати на этот счет, ТАСС заявили в четверг в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, что не занимались проработкой никаких такого рода сценариев. «СНБ не вовлечен ни в какие обсуждения, увязывающие экстрадицию Фетхуллаха Гюлена со смертью Джамаля Хашкаджи, и не располагает информацией о таковых», — подчеркнула официальный представитель этого органа правительства США.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила в тот же день на регулярном брифинге, что Вашингтон «продолжает оценивать материалы, представленные турецким правительством». Запрос на экстрадицию Гюлена Анкара направляла Вашингтону несколько раз, уточнила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее словам, этим вопросом «целиком занимается министерство юстиции [США]».

«Однако могу сказать, что эти вопросы не связаны между собой. Я видела сообщения прессы, в которых пытались объединить эти два [дела] — Саудовскую Аравию и Турцию, Хашкаджи и Гюлена. А никакой связки нет», — утверждала Науэрт. «Позвольте мне также добавить, поскольку я говорила об этом с некоторыми коллегами в Белом доме, что Белый дом не участвовал ни в каких дискуссиях, относящихся к экстрадиции Фетхуллаха Гюлена», — заявила дипломат.

В свою очередь в американском минюсте давать пояснения по этому делу не стали. «Министерство юстиции США отказывается от комментариев [на этот счет]», — сказала ТАСС официальный представитель этого ведомства.

Как передала ранее в четверг телекомпания NBC со ссылкой на неназванные источники, администрация США изучает возможность высылки Гюлена, рассчитывая, что это поможет добиться смягчения жесткой позиции Турции в отношении Саудовской Аравии. Согласно этим данным, президент США Дональд Трамп рассматривает возможные варианты экстрадиции Гюлена, проживающего в штате Пенсильвания в добровольном изгнании с 1999 года. Как отмечает NBC, Белый дом попросил ряд профильных ведомств изучить законные с юридической точки зрения способы выслать Гюлена из страны.

Трамп таким образом якобы хочет добиться того, чтобы Турция, уже давно добивающаяся экстрадиции Гюлена, смягчила свою жесткую риторику из-за убийства Хашкаджи в отношении Саудовской Аравии, являющейся давним союзником США.

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