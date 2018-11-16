США вынуждены вводить санкции против своего очередного союзника, и это явно на руку Тегерану

Ответственность за союзника — вопрос тонкий и деликатный. Казалось бы, любой человек, а тем более государство, отвечает на собственные действия, да тут еще имеет значение, идет ли речь о государственной политике, «эксцессах исполнения» или же чьей-то неофициальной активности. Только вот поговорку «Лучше иметь умного врага, чем глупого друга» тоже придумали не зря. Классическая иллюстрация здесь —то самое дело Хашукджи, которое уже давно не просто скандал, а полноценный международный кризис. В Вашингтоне официально объявили о введении санкций против высокопоставленных чиновников королевства — в связи с делом Хашукджи. Вашингтон внес в «черный список» 17 подданных Саудовской Аравии, причастных к убийству Джамаля Хашукджи. «Официальные лица Саудовской Аравии, против которых мы ввели санкции, участвовали в ужасном убийстве Джамаля Хашукджи», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин, который призвал Эр-Рияд прекратить преследование политических диссидентов и журналистов. Ограничительные меры, в частности, коснулись генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани и его подчиненного Махера Мутреба. Более того, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что Соединенные Штаты не ограничатся отзывом виз у ряда саудовских чиновников в ответ на убийство журналиста Джамаля Хашукджи и планируют предпринять дополнительные действия. «Мы не анонсируем санкции заранее, но действия, которые мы планируем предпринять, не закончатся отзывом виз и запретов поездок в США ряду высокопоставленных чиновников из Саудовской Аравии», – цитирует ее РИА Новости.

Здесь нужно уточнить: Джамал Хашукджи, журналист, писатель и диссидент, регулярно выступавший с критикой властей Саудовской Аравии на страницах влиятельной американской The Washington Post, живший в Турции, пришел в консульство своей страны за документами о разводе — и исчез. Произошло это еще в начале октября. Власти Турции тут же обвинили саудовских дипломатов в его похищении и убийстве. В саудовском консульстве и в столице королевства — Эр-Рияде все отрицали, но так неуклюже и неубедительно, что это лишь укрепляло подозрения.

А сегодня уже предостаточно доказательств: журналист был задушен прямо у входа в дипмиссию, тело его расчленили и растворили в кислоте, и что стояли за этим высокопоставленные саудовские персоны, вплоть до наследного принца. Представляли их в основном власти Турции. Уже известно, что в Стамбул загодя прибыли полтора десятка студийцев — по всей видимости, бойцов «эскадрона смерти», в здании дипмиссии обнаружили следы крови и кислоты. Власти Турции уже поделились с коллегами из других стран аудиозаписью убийства, той самой, где звучат последние слова журналиста: «Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия». Кроме того, один из ответственных за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи позвонил в Саудовскую Аравию и доложил: «Скажите вашему боссу», что миссия выполнена, сообщает американская газета New York Times. Как полагают американские спецслужбы, «ваш босс» – это наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, и это одно из самых сильных доказательств причастности принца к убийству журналиста. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии вынуждена были подтвердить, что Хашукджи был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его «тело было расчленено и вывезено за пределы дипкомплекса». И обещает, что будет настаивать на смертной казни для виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил на пресс-конференции в Эр-Рияде официальный представитель генпрокуратуры Шальан аш-Шальан. «Мы будем требовать казни для пятерых обвиняемых, отдавших приказ убить Хашукджи, и испонителей, — сказал он. — Обвинения по делу Хашукджи были выдвинуты в отношении 11 человек, всего был задержан в рамках расследования 21 человек».

Впрочем, эксперты предупреждают: заявление прокуратуры больше похоже на попытку замести следы. Тем более что Турция настаивает на международном расследовании этого преступления, а Саудовская Аравия — категорически против. Самое время демонстрировать готовность своими силами покарать виновных. Особенно когда власти Турции уже передали аудиозапись расправы над журналистом Джамалем Хашукджи США, ФРГ, Франции, Великобритании и Саудовской Аравии, о чем официально заявил журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Но вот в чем дело. До последнего времени официальный Вашингтон осуждал убийство и требовал расследования, однако к практическому давлению не переходил. Официально Дональд Трамп не желал ставить под удар подписанные с Саудовской Аравией контракты на приобретение оружия. Но многие эксперты уверены: дело не только в оружии. Совершенно иное «прочтение» кризису вокруг Хашукджи придает нынешний рост напряженности вокруг Ирана.

США настроены более чем серьезно. «Мы считаем, что правительство Ирана находится под реальным давлением, и мы намерены давить на них очень сильно. Как говорят британцы, давить на них, как на лимон, пока косточки не вылетят», — с таким заявлением выступил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Сингапуре перед международным саммитом. Неделю назад Вашингтон ввел против ИРИ санкции, которые уже успели назвать и «удушающими», и «адскими». Они касаются и нефтяного, и транспортного, и банковского секторов. Ограничительные меры введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана, иранская танкерная компания и Центробанк Ирана. Финансовые учреждения страны уже отключены от системы SWIFT. Ограничатся ли США только санкциями, можно спорить и гадать, но стремление Вашингтона создать широкий антииранский фронт — уже свершившийся факт.

И тем более не новость и не секрет, что Саудовская Аравия — не просто ключевой участник «антииранского фронта». Это нефтяное королевство — еще и испытанный региональный соперник и противовес ИРИ. Да тут еще собственную громкую сенсацию «выстрелила» американская The New York Times. О том, что власти нефтяного королевства уже давно практикуют похищения за пределами королевства наиболее опасных и активных оппозиционеров, в мировом медиа-сообществе шепчутся уже давно. Но теперь выясняется, что приближенные к кронпринцу Саудовской Аравии Мохаммеду ибн Салману чиновники обсуждали с группой бизнесменов заказные убийства граждан Ирана. Среди потенциальных целей был лидер иранского военизированного подразделения «Кудс» Касем Сулеймани. Правда, происходило это еще в марте 2017 года, и «практического воплощения» не получило. Однако, по данным газеты, чиновники предлагали бизнесменам ни много ни мало 2 миллиарда долларов за привлечение к убийствам частных разведывательных компаний, но бизнесмены на такую сделку не пошли. Известно также, что на этой встрече присутствовал генерал Ахмед Ассири, которого уволили в октябре 2018 года как раз в связи с убийством Хашукджи.

Так что теперь в Тегеране явно потирают руки, наблюдая за развитием острейшего кризиса вокруг Саудовской Аравии. И за тем, как Эр-Рияд нехотя, но все же сдают союзники. Конечно, в Вашингтоне вряд ли испытывали иллюзии насчет действующих в королевстве порядков, но все же убийство на территории дипмиссии, да еще сотрудника американской The Washington Post— не та история, которую можно замять или проигнорировать. Не реагировать на происходящее Вашингтон по понятным причинам не может. Да тут еще Иран получает шанс предстать в образе «жертвы зловредных саудовских спецслужб», которые расправились с Хашукджи и готовили такую же судьбу генералу Сулеймани. Как на подобные откровения отреагирует мировая общественность. можно догадаться: схема «злой и плохой Иран против белой и пушистой Саудовской Аравии» безнадежно разрушена. Со всеми прогнозируемыми последствиями для программ поддержки Эр-Рияда.

И вот эта неизбежная по сути реакция понятным образом ослабит Саудовскую Аравию, которая уже де-факто ведет против Ирана боевые действия — прежде всего в Йемене. Это, конечно, бедная и слаборазвитая страна, но Йемен занимает важное геополитическое положение. Укрепившись в Йемене за счет проиранских боевиков-хуситов, Иран получит в свои руки вожделенный ключ от всего Аравийского полуострова: во многих местных нефтяных эмиратах, включая и Саудовскую Аравию, есть шиитские общины, которые Тегеран наверняка захочет «подтолкнуть» к восстанию. Не говоря о том, что причастность к убийству Хашкаджи наследного принца Мохаммеда бин Сальмана, с которым связывали надежды на реформы и модернизацию королевства, понятным образом повышает риск внутренней нестабильности в Саудовской Аравии. Так что «дело Хашукджи» может отозваться весьма громким политическим эхо в Персидском Заливе и на Аравийском полуострове. Что будет особенно чувствительным на фоне усиливающегося противостояния вокруг ИРИ.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az