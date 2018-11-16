Канцлер Германии Ангела Меркель очень рада, что в ходе долгих и непростых переговоров по брекситу удалось прийти к общему предложению.
«Я рада, что в ходе непростых переговоров удалось внести предложение», — приводит её слова Le Figaro.
Канцлер Германии Ангела Меркель очень рада, что в ходе долгих и непростых переговоров по брекситу удалось прийти к общему предложению.
«Я рада, что в ходе непростых переговоров удалось внести предложение», — приводит её слова Le Figaro.
Дата: 2018/11/16 1:01
Раздел: Мир
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