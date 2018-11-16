Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман не имел «абсолютно» никакого отношения к убийству саудовского писателя Джамала Хашагджи. Об этом заявил глава МИД страны Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде, передает AP.

По егт словам, королевство расследует это дело и задержало тех, кто несет ответственность, «чтобы убедиться, что это не повторится». «Иногда случаются ошибки … иногда люди превышают свои полномочия», — сказал он, добавив, что сейчас королевство сосредоточено на том, чтобы такое не повторилось. Он также добавил, что СМИ Турции и Катара «проводят жесткую информационную кампанию против королевства, мы будет разбирать это дело в суде».

Ранее, генпрокуратура страны сообщила о задержании 21 человека по этому дела, отметив, что будет требовать смертной казни для 5 из них.

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