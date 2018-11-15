Американские власти рассматривают варианты законной высылки из страны турецкого оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что США намерены пойти на этот шаг в угоду Турции, так как Анкара давно добивается этого. Вашингтон надеется, что это позволит снизить требования турецкой стороны в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уменьшить давление на правительство Саудовской Аравии в данном вопросе.

По данным телекомпании, ФБР и минюст США уже якобы получили указания заново открыть дело об экстрадиции Гюлена, а министерство внутренней безопасности — предоставить данные о правовом статусе его пребывания в США.

Minval.az