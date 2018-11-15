Власти Саудовской Аравии выступают против проведения международного расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил в четверг глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia, передает ТАСС.

«Королевство занимается расследованием, так как преступление было совершено в отношении саудовского подданного в здании генконсульства Саудовской Аравии», — сказал он, подчеркнув, что Эр-Рияд «против международного расследования» дела Хашукджи.

Также аль-Джубейр подчеркнул необходимость воздержаться от политизации гибели саудовского журналиста. По словам министра, убийство — «преступление и большая ошибка».

Minval.az