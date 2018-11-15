Австрия не сможет стать частью армии Евросоюза из-за своего нейтралитета. Такое заявление сделали в Минобороны страны, передает Kurier.

«У нас нет оснований давать оценку этому плану», — заявил представитель ведомства. По его словам, идея о единой европейской армии противоречит положениям конституции страны. «Австрия нейтральна», — сказал он, пояснив, что если командующий европейскими войсками отдаст приказ, противоречащий позиции Австрии, военные страны не смогут его исполнить. Он отметил, что по этой причине участие австрийских военных в формировании «иллюзорно».

6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создания армии ЕС. По его мнению, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Французский лидер также добавил, что не хочет, чтобы оборона стран ЕС зависела от Соединенных Штатов.

Позднее аналогичное желание выразила канцлер Германии Ангела Меркель. Она особенно подчеркнула, что Евросоюзу нужно больше полагаться на свои силы и перестать зависеть от США в сфере защиты своих интересов.

Minval.az