Генеральная прокуратура Саудовской Аравии будет настаивать на смертной казни для виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил на пресс-конференции в Эр-Рияде официальный представитель генпрокуратуры Шальан аш-Шальан. Трансляцию вел телеканал Sky News Arabia.

«Мы будет требовать казни для пятерых обвиняемых, отдавших приказ убить Хашукджи, и испонителей, — сказал он. — Обвинения по делу Хашукджи были выдвинуты в отношении 11 человек, всего был задержан в рамках расследования 21 человек».

В генпрокуратуре подтвердили, что Хашукджи был убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его «тело было расчленено и вывезено за пределы дипкомплекса».

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