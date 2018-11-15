Президент США Дональд Трамп предложил назначить на должность посла в ЮАР дизайнера Лану Маркс.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Маркс известна созданием люксовых сумок из кожи экзотических животных, таких как крокодил и страус. Цены на сумки начинаются от $19 тыс. Кроме того, женщина является членом гольф-клуба Трампа Мар-а-Лаго.

По словам источника в клубе, Маркс родилась и выросла в Южной Африке, училась в университете Витватерсранда, а также в институте управления персоналом в Йоханнесбурге. По информации Белого дома, дизайнер говорит на африкаансе и коса — двух из официальных языков ЮАР.

Minval.az