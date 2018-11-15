Создатель Facebook Марк Цукерберг заставляет своих сотрудников пользоваться смартфонами на базе Android после конфликта с руководителем Apple, передает Газета.ру со ссылкой на Mashable.

Генеральный директор Apple Тим Кук неоднократно критически высказывался в адрес Facebook. В октябре он выступил на международной конкуренции, обвинив социальную сеть в «слежке» за своими пользователями ради прибыли. «Приватность — это право любого человека», — заявил Кук.

Как сообщают СМИ, выступление главы «яблочного» бренда взбесило Цукерберга, который в качестве ответной меры запретил сотрудникам Facebook пользоваться продуктами Apple, в том числе айфонами.

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