Семья из Южного Судана продала свою 17-летнюю дочь на аукционе в Facebook, получив за нее рекордное вознаграждение: 500 коров, три машины и £7,5 тыс. В итоге девственница вышла замуж за бизнесмена, которому удалось обойти пятерых соперников, в том числе высокопоставленного чиновника, сообщает life.

В аукционе принял также участие Дэвид Майом Риак, заместитель губернатора одного из штатов. Мужчина предложил 250 коров качестве приданого.

Победителем был объявлен Кок Алат, у которого уже есть девять жен. На свадебной фотографии он сидит рядом с девочкой, которая смотрит на происходящее отрешённым взглядом. Вскоре вся информация о проводившемся аукционе была удалена.

Minval.az