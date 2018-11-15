У каждого жителя Баку снос старых районов вызывает свои эмоции: кто-то облегченно и радостно вздыхает, дескать, наконец-то век мазанок и нахалстроя подошел к концу. Кто-то попросту отмалчивается, а есть те, кто был накрепко связан с Советской линией жизни, корнями, прошлым, и таким недавним настоящим. Все эти люди, постепенно пакуя скарб, покидают свои жилища, уходя обживать новую незнакомую территорию, где несомненно будут свои правила, порядки и устои.

Конечно же, век старых ветхих зданий должен был когда-то закончиться. И новая программа по благоустройству города определила Советской окончательный конец. Ежедневно на этой территории работает тяжелая техника, идет масштабный снос «под бульдозер», а вечерами среди развалин старых домов на коcтрах сжигается мусор и спиленные деревья, которые когда-то украшали внутренние дворики и дарили благословенную прохладу жителям знойными летними днями.

В целом, картина довольно удручающая: создается впечатление, что это не центр Баку, а Дамаск после бомбежки: где-то разрушены три-четыре дома подряд, где-то от домов остались только половины, повсюду выбиты рамы, двери, под ногами хрустят стекла, под ногами обломки камней и жидкая глина, перемешанная с обломками предметов быта. И если добавить к этой картине свет и запах многочисленных костров, то человеку с воображением реально станет жутко. А ведь на этой опасной и непригодной для проживания территории все еще остаются люди, у которых на целый день отключают газ, воду и свет. Эти люди испытывают максимальные неудобства в быту: не могут приготовить обед, не могут спать по ночам из-за постоянного шума и грохота тяжелой техники, боятся лишний раз включить свет из-за того, что в двух шагах от их квартир оголены провода, а в соседнем дворе пробиты водяные трубы. Но самое ужасное, что в этих развалинах играют дети. Не так давно эти игры чуть было не закончились трагедией: в одном из дворов по адрес ул. С. Таги-заде, 37 дети пробрались в квартиру, из которой уже выехали жильцы, и один из детей провалился в кафе, расположенное на первом этаже дома. К счастью, ребенок не пострадал, но был cильно напуган. И только после этого инцидента дверь в ветхую пустую квартиру завалили досками.

А теперь представите ребенка, который зашел поиграть в пустой двор, где свисают оголенные провода. Страшно подумать, что может случиться, какая трагедия может произойти. Да и вообще зона сноса — это всегда зона максимального риска. Но по каким-то своим предположениям застрощики, а именно исполнители госсзаказа не обносят сносимую территорию заборами, и даже не заколачивают двери и окна пустых домов и дворов.

Фотографии, которые мы прилагаем к заметке, сделаны сегодня утром, когда в воздухе все еще стоял едкий запах дыма ночных костров. Пробираясь среди завалов и развалин, автор заметки снимал на фотокамеру все, что его окружало. Жители, которые все еще проживают среди этого хаоса, не захотели давать комментарии, ограничиваясь лишь одной фразой: бесполезно уже что либо писать.

Рабочие, разгребавшие строительный мусор, сказали, что не было распоряжения от руководства что либо огораживать и заколачивать, просто родителям нужно следить за детьми, чтобы не лазали где попало. На вопрос автора заметки «Известно ли вам, что вы нарушаете тем самым правила техники безопасности» рабочие только руками развели, дескать, мы — люди подневольные, что нам говорят — то мы и делаем.

Среди развалин бродили бездомные коты, брошенные ушедшими в новую жизнь хозяевами — еще одна трагедия, которую принес с собой снос огромного жилого массива. Конечно же, согласно примитивной логике большинства, если животное живет во дворе, то нет никакого смысла брать его с собой, в новую квартиру. Согласно прогнозу синоптиков, зима в Баку в этом году обещает быть очень холодной, и потому судьба этих животных уже предрешена.

Не так давно в СМИ размещали фотографии бани напротив мечети Тезе Пир, построенной еще в 19-м веке. После того, как тема была растиражирована в социальных сетях, у жителей Баку появилась надежда на то, что баню эту все же восстановят или хоть как-то отсрочат ее конец. Но не прошло и суток, как баню сравняли с землей. И теперь территория, где она была расположена, выглядит именно так:

На территории, которая скоро уйдет в прошлое, все еще остаются старинные дома, памятные доски, в том числе и памятные доски героев карабахской войны, погибших за территориальную целостность Азербайджана. Так же в зоне сноса (правда не в данный момент, а в самом ближайшем будущем) находится так же дом, в котором родился и жил Национальный Герой Азербайджана военный тележурналист Чингиз Мустафаев. У входа в его двор был установлен барельеф, изображающий Чингиза с камерой на плече. В принципе, судя по масштабам сноса, эту память тоже не пощадят, тем более, что несколько лет назад из списка памятников были вычеркнуты архитектурные дома, в которых так же родились, проживали и творили наши знаменитые соотечественники. Но в Министерстве культуры почему-то посчитали, что эта память не имеет права на жизнь, и дома были пущены под бульдозер.

Единственное цивильно отгороженное от домов место стройки расположено около мечети Тезе Пир. Возле него и охрана стоит, и наряды полиции постоянно дежурят. А всего в паре метров от этого забора — самый настоящий ад, и градостроителям похоже нет до этого никакого дела. Сегодня эта территория напоминает расчлененный труп, который все равно ляжет костьми в землю, и уже абсолютно все равно, что будет с его никому ненужным гниющим телом.

Художник всегда одинок, если он настоящий художник, говорил великий писатель Генри Миллер. И сегодняшняя заметка заканчивается именно этой фразой потому, что на одной из стен, которых совсем скоро уже не станет, было начертано одно-единственное слово, оставленное кем-то из тех, кто в свое время прославит Азербайджан своими великолепными картинами. Но логика еще и в том, что его имя пока не озвучено… Но почему-то очень хочется верить — что это Время…

Яна Мадатова, фото автора

Minval.az