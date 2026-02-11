Норвегия не исключает возможности вторжения России, поэтому Осло готовится к такому сценарию, сообщает The Guardian со ссылкой на главкома Вооруженных сил страны Эйрика Кристофферсена.

По его словам, Россия может напасть на Норвегию с целью защиты своих ядерных объектов на Крайнем Севере.

«Мы не исключаем захвата территории Россией в рамках ее плана защиты собственных ядерных возможностей, которые являются единственным, что у нее осталось и что реально угрожает Соединенным Штатам», — отметил военачальник.

Кристофферсен подчеркнул, что значительная часть российского ядерного арсенала расположена на Кольском полуострове недалеко от норвежской границы, что может иметь решающее значение в случае прямого столкновения Москвы с НАТО.