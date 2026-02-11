В Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, прибывшим в страну с визитом. Об этом сообщает «Анадолу».

Глава турецкого государства приветствовал гостя у входа в Президентский комплекс, после чего лидеры сделали памятное фото на фоне государственных флагов двух стран.

Затем начались двусторонние переговоры Эрдогана и Мицотакиса. По их завершении руководители двух стран должны председательствовать на шестом заседании межведомственной комиссии Совета высокого уровня по сотрудничеству между Турцией и Грецией. Также запланированы церемония подписания двусторонних соглашений.

По прибытии на встречу Кириакос Мицотакис обменялся приветствиями с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, главой Управления по связям при Администрации президента Турции Бурханеттином Дураном и главным советником президента по вопросам внешней политики и безопасности Акифом Чагатаем Кылычем.

В переговорах также приняли участие Хакан Фидан и Акиф Чагатай Кылыч.