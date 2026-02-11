Как сообщалось ранее, под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

Глава государства выступил на совещании. Президент заявил:

-На сегодняшнем совещании мы обсудим вопросы, связанные с цифровым развитием. В этом есть необходимость. Этот вопрос во многом обусловит наше будущее развитие. Современные тенденции, тренды в мире известны. Сегодня внедрение искусственного интеллекта, создание дата-центров, реформы, связанные с цифровизацией, фактически определяют будущее развитие стран. В Азербайджане в этом направлении выполнена определенная работа. Сегодня об этом будет сказано. Самое важное – включить этот вопрос в число основных приоритетов нашей будущей деятельности.

У нас есть большой опыт в нефтегазовой сфере, в области связности – связи с международными компаниями, большой опыт и реализация гигантских проектов со многими странами, потому что это вопросы, требующие как знаний, навыков, технических качеств, так и широких международных связей. Азербайджан в различные периоды реализовал с соседними странами множество важных инфраструктурных проектов в разных направлениях. То есть у нас в этой сфере есть и опыт, и уже созданные платформы. Транспортные, энергетические коридоры в будущем должны стать и оптоволоконными коридорами. В этом направлении проделана определенная работа. При строительстве нефте- и газопроводов нашел свое решение и этот вопрос. Но, естественно, это не отвечает современным требованиям. Поэтому наши инициативы в области цифровизации, искусственного интеллекта, создания дата-центров должны обеспечивать долгосрочное, устойчивое развитие нашей страны. У нас есть много преимуществ, одним из которых является наше географическое положение. Это – не зависящее от нас преимущество. Однако географическое положение каждой страны может работать как ей на пользу, так и во вред. Мы увязали наше географическое положение с развитием страны и добились этого. Именно поэтому наше расположение между Азией и Европой, на коридоре Север–Юг и созданная инфраструктура обеспечивают нам это преимущество.

Как я уже отметил, наш опыт работы с крупными транснациональными компаниями – тоже большое преимущество. Положительный инвестиционный климат: в экономику Азербайджана за последние 20 лет было инвестировано более 350 млрд долларов. Иностранные инвестиции защищены – как законами, так и в повседневной жизни. Защита как местных, так и иностранных инвестиций определяет развитие любой страны, в том числе и Азербайджана. Могу сказать, что у нас и здесь есть уникальный опыт. Наши нефтегазовые проекты, которые продолжаются более 30 лет, сегодня реализуются на тех же условиях, на которых были заключены. Этот опыт, безусловно, должен проявляться и в отношениях с компаниями, играющими ведущую роль в цифровом мире.

Еще одно преимущество заключается в том, что в результате работ, проделанных за последние годы, мы смогли значительно увеличить наши энергогенерирующие мощности. За последние 20 лет наши генерирующие мощности выросли почти вдвое и сегодня составляют 10 тысяч мегаватт. Новые электростанции – газовые, гидроэлектростанции, солнечные, ветровые – определяют сегодняшние реалии Азербайджана. В настоящее время у нас имеется не менее 2 тысяч мегаватт неиспользованных генерирующих мощностей, что является главным условием для цифровизации, искусственного интеллекта и создания дата-центров.

Должен также отметить, что в обширном регионе, где мы расположены, не так много стран обладают такими возможностями. Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии, даже экспортирует их на мировые рынки. Учитывая, что наши планы по созданию видов возобновляемой энергии очевидны – об этом неоднократно говорилось, – в будущем наши генерирующие мощности будут наращиваться на основе подписанных контрактов. Поэтому мы должны эффективно использовать это преимущество. Разумеется, необходимо учитывать растущий спрос на электроэнергию внутри страны. В частности, у нас большие планы, связанные с промышленным развитием. И население растет, и промышленное производство увеличивается, особенно в ненефтяном секторе: в январе этого года наша ненефтяная промышленность выросла почти на 8 процентов. Поэтому наши энергетические мощности должны поддерживать развитие страны.

В то же время, как вы знаете, с зарубежными партнерами были подписаны соответствующие документы по прокладке зеленых энергетических кабелей, и мы будем экспортировать часть электроэнергии. Однако создание дата-центров, как я уже говорил, также требует больших энергетических ресурсов.

Как я уже упоминал относительно фибероптических коммуникаций, эти кабели проложены рядом с энергетической инфраструктурой. В настоящее время реализуется проект по прокладке фибероптического кабеля, который соединит нас с восточным побережьем Каспийского моря, и я надеюсь, что он будет завершен в этом году. Таким образом, будут обеспечены коммуникации в восточном направлении, и мы должны работать над новыми соединениями в сторону Запада. Конечно, это один из главных вопросов для решения проблем, которые будут обсуждаться на сегодняшнем совещании.

Еще одно преимущество заключается в том, что мы уже установили контакты с ведущими мировыми компаниями в этой сфере. Были проведены переговоры с несколькими ведущими компаниями, и им представлены возможности нашей страны. В то же время у нас тесные связи с крупными, и я бы сказал, крупнейшими, глобальными фондами, управляющими финансовыми ресурсами. Государственный нефтяной фонд Азербайджана на протяжении многих лет сотрудничает с этими институтами, и часть валютных резервов Азербайджана управляется посредством этих институтов. Мы уже инвестируем в эти институты, во время недавних переговоров с ними был поднят вопрос привлечения инвестиций в Азербайджан из этих структур и получен положительный ответ. То есть сейчас мы работаем над конкретными проектами. Часть акций ведущих компаний в сфере цифровизации, искусственного интеллекта находится в распоряжении крупнейших американских фондов, о которых я упоминал. В этом наше большое преимущество.

В частности, вчера в этом здании была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами США и Азербайджана, что также обеспечивает нам преимущество. Эта Хартия является историческим документом. Она уже опубликована в печати, каждый может ознакомиться с тем, что она включает, в том числе дата-центры, цифровизацию, искусственный интеллект и тесные связи с американскими компаниями в этой сфере. То есть это тоже наше преимущество.

В то же время у нас есть документы о стратегическом партнерстве с десятью странами-членами Европейского Союза. Естественно, европейские компании в этой области не могут конкурировать с американскими, они отстают, возможно, как минимум на одно поколение. Но и там ведется определенная работа, и необходимо обеспечивать эффективное сотрудничество с компаниями этих стран.

В прошлом году мы подписали документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китайской Народной Республикой. То есть сегодня мы одна из редких стран в мире, которая уже работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы. Это наше преимущество. Вторую такую страну в мире со столькими преимуществами нужно поискать. Поэтому не использовать их абсолютно неприемлемо. С учетом всего этого уже некоторое время обсуждаются вопросы единой координации работы в данном направлении, по моему указанию ведется обмен мнениями, а сегодня он будет проведен под моим председательством. Если учесть, что этот вопрос, как я уже отметил, является приоритетным, на сегодняшнем совещании под моим председательством мы должны начать подготовку конкретного плана действий, связанного с предстоящей работой. Мы должны завершить его в скором времени и таким образом придать этому направлению более мощный импульс.

Сегодня на презентации будут представлены ключевые вопросы. Прежде я хотел бы довести до вашего сведения некоторые свои мысли и поручения. В первую очередь, в этой сфере необходимо обеспечить очень тесную координацию между государственными структурами. Между ними должны быть тесные контакты, разрозненность недопустима. Министерство цифрового развития и транспорта совместно с другими государственными структурами в кратчайшие сроки должно подготовить и представить мне план мероприятий.

Считаю, что с целью более эффективной организации работы в каждом государственном органе, в первую очередь, в министерствах, должен быть выделен заместитель по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности — либо необходимо создать новую штатную единицу, либо эта сфера должна быть поручена одному из действующих заместителей, чтобы сотрудники, руководство Министерства цифрового развития и транспорта знали, с кем они будут контактировать. В каждом государственном учреждении эта область должна считаться приоритетной. Это – во-первых.

В последние годы различные государственные структуры – министерства и другие государственные учреждения – разработали различные платформы и приложения. Считаю, что для координированного ведения данной работы необходимости в этом больше не будет, и созданные платформы и приложения постепенно должны быть ликвидированы. В какие сроки — это предложите вы, когда мне сейчас будут представлены предложения. Государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра. Об этом должны знать все – как государственные органы, так и граждане. Это обеспечит огромные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра. Сколько времени на это потребуется, конечно, об этом меня проинформируете вы. В то же время преимущества существующих сегодня платформ, приобретенный опыт и лица, кадры, участвовавшие в разработке этих платформ, должны быть привлечены к общей работе. То есть я ценю достигнутые результаты, но в то же время настало время объединить это в едином центре.

Что касается подготовки кадров, это одна из главных задач. В последнее время в этом направлении проводится определенная работа. Нам следует уделять больше внимания этой сфере в нашей системе образования. Как студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях в Азербайджане, так и студенты, отправляемые за рубеж по государственной линии, должны повышать свою квалификацию по этой специальности. Учитывая, что это будет долгосрочный процесс, который будет только и только расширяться, в будущем возникнет большая потребность в кадрах в этой области. Разумеется, необходимо внести определенные изменения и в учебные программы, чтобы привить базовые знания учащимся средних школ.

Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах. Сегодня в ведущих странах дела в этой области обстоят именно так. Даже, судя по предоставленной мне информации, в некоторых развитых в этой сфере странах государственным чиновникам в их повседневной деятельности помогают так называемые агенты искусственного интеллекта. Потому что в данном случае искусственный интеллект, разумеется, может помочь в оценке правильности того или иного решения. Так что надо рассмотреть и эту систему, и лица, представленные в руководящих органах, должны широко использовать искусственный интеллект.

Что касается частного сектора, то для обеспечения аналогичного подхода необходимо разработать механизмы поддержки. Также будут представлены предложения о том, каким образом мы можем стимулировать более пристальное внимание частного сектора к этой сфере.

Необходимо определить основные цели в области кибербезопасности. Эта сфера также является одной из критически важных. В прошлом году мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке. Мы знаем ее источник, и были приняты необходимые меры для защиты от этих серьезных проблем. Поэтому этой сфере следует уделять серьезное внимание. У нас уже есть функционирующий Центр кибербезопасности, работа которого должна всегда находиться в центре внимания.

Конечно, как я уже упоминал, контакты с ведущими мировыми компаниями в этой области должны быть более тесными. Считаю, что сегодняшнее совещание и тот факт, что этот вопрос находится под контролем Президента, также станут серьезным сигналом для многих наших партнеров о том, что Азербайджан считает эту сферу приоритетной для себя. Имеющиеся у нас возможности, перечисленные мною преимущества должны быть доведены и до наших зарубежных партнеров. Преимущества, которые я не перечислил, должны быть озвучены сейчас и вами, чтобы мы придали этой сфере мощный импульс.

Как я уже отметил, необходимо подготовить и представить мне план действий. В него должны быть включены вопросы, которые сегодня обсуждаются и будут обсуждены, в том числе те, которые будут представлены в презентации.

