Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция и Греция должны обсуждать спорные вопросы спокойно и зрелым образом, в том числе тему континентального шельфа в Эгейском море и исключительных экономических зон, при необходимости опираясь на международное право.

«Турция и Греция — две страны, которые должны решать проблемы между собой спокойно и зрело. Мы считаем, что нам следует искренне обсуждать эти вопросы между собой.

Даже если мы не всегда согласны и не можем достичь консенсуса по каждому вопросу. Есть также конкретные темы, такие как континентальный шельф в Эгейском море и вопрос об исключительных экономических зонах.

Что касается этих тем, может быть необходимо обратиться к международному судебному органу. Если это так, решение может быть найдено в рамках международного права», — отметил он в ходе пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

