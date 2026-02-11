Следующий раунд мирных переговоров с участием Соединённых Штатов может пройти на следующей неделе, 17 или 18 февраля. На встрече планируется обсудить территориальный вопрос. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, переговоры, вероятно, будут сосредоточены именно на территориальной теме, как самой сложной. При этом пока неясно, согласятся ли российские представители на проведение переговоров на территории США.

На повестке дня также находится предложение США о создании на Донбассе «свободной экономической зоны». Однако к этой инициативе скептически относятся обе стороны конфликта — и Украина, и Россия.

Зеленский отметил, что предыдущий раунд переговоров, проходивший в Объединённых Арабских Эмиратах, был посвящён вопросам прекращения огня и механизму его мониторинга со стороны США. Однако согласовать детали тогда не удалось из-за отсутствия политических решений на высшем уровне.

В настоящее время переговорщики работают над формулировками будущего соглашения. По словам президента, в ходе обсуждений стало ясно, что любое будущее перемирие потребует мониторинга с участием США.

«У россиян одна формулировка, у нас — другая, у американцев — третья. Есть понимание, что будет мониторинг, но есть также понимание, что нужно больше работать над формулировками и деталями», — резюмировал Зеленский.