Община Западного Азербайджана резко раскритиковала заявление группы депутатов Европейского парламента, призвавших Азербайджан освободить «всех армянских заключенных».

В опубликованном заявлении подчеркивается, что подобный призыв расценивается как попустительство и поощрение оккупации азербайджанских территорий Арменией, а также совершенных ею этнических чисток и военных преступлений.

В документе особо отмечается, что достижение мира невозможно без обеспечения справедливости.

«Лица армянского происхождения, приговоренные к лишению свободы, являются носителями и исполнителями идеологии «миацум», которая с конца прошлого века обрекла целый регион на бесконечные трагедии, включая депортацию нас — западных азербайджанцев — с исконных земель наших предков. Вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела суверенного государства и возводить на него клевету, членам Европейского парламента следует поддержать возвращение западных азербайджанцев на свои родные земли в Армении», — говорится в заявлении.