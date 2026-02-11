Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Канаде в связи с трагической стрельбой в школе в населенном пункте Тамблер-Ридж, в результате которой погибли 10 человек.

Сообщение опубликовано на странице МИД в социальной сети Х.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что глубоко опечалены произошедшим инцидентом.

Азербайджанская сторона выразила искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Канады, и пожелала скорейшего выздоровления раненым.