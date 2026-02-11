Сильный снегопад вызвал серьёзные последствия в Джалилабадском и Билясуварском районах.

Десятки деревьев сломались под тяжестью выпавшего снега, сообщает «Репорт». В некоторых местах также повреждены линии электропередачи и интернет-коммуникации.

В настоящее время соответствующие службы проводят работы по устранению последствий и восстановлению коммуникационных линий. Несмотря на прекращение снегопада, в регионе сохраняется морозная погода.

Высота снежного покрова на территории районов превысила 40 сантиметров, а в горных районах — 60 сантиметров.