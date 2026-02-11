Азербайджан ставит цель увеличить стоимость экспорта продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как минимум в десять раз.

Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий «Новая цифровая архитектура Азербайджана», которое прошло под председательством президента Ильхама Алиева.

«После того как был взят курс на развитие инновационной экосистемы, нашей главной целью является доведение создаваемой в этой сфере добавленной стоимости до максимального уровня. В 2022 году при участии и контроле президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой была принята законодательная норма о предоставлении особого режима компаниям, работающим в IT-сфере. В результате число компаний-резидентов технопарков достигло примерно 165.

Из них 10 — иностранные компании, создающий ими доход составляет около 1 млрд манатов. Однако мы считаем, что это не отражает потенциала нашей страны. Главный показатель для нас — экспорт. Сейчас он находится на уровне примерно 100 млн долларов. Мы считаем, что если будут реализованы меры, предусмотренные Планом действий, этот показатель можно увеличить до 1 млрд и даже выше», — отметил министр.