Применение искусственного интеллекта в государственных учреждениях должно получить широкий размах. Сегодня в ведущих странах дела в этой области обстоят именно так. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

«Даже, судя по предоставленной мне информации, в некоторых развитых в этой сфере странах государственным чиновникам в их повседневной деятельности помогают так называемые агенты искусственного интеллекта. Потому что в данном случае искусственный интеллект, разумеется, может помочь в оценке правильности того или иного решения», — отметил глава государства.

Ильхам Алиев также добавил, что государственные услуги должны оказываться через единую платформу mygov, то есть из единого центра.

Глава государства отметил, что об этом должны знать все – как государственные органы, так и граждане. «Это обеспечит значительные преимущества и для граждан. Все необходимые гражданам услуги должны оказываться из единого центра», — добавил он.