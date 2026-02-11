У российских провайдеров из DNS-серверов Роскомнадзора вчера исчез домен видеохостинга YouTube, а сегодня в системе регулятора также стал недоступен домен мессенджера WhatsApp. На это обратили внимание в Habr.

Теперь домены YouTube и WhatsApp отсутствуют в записях Национальной системы доменных имён (НСДИ) — инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете».

Для обычных пользователей это означает, что при попытке зайти на YouTube или WhatsApp напрямую без VPN сетевое оборудование не сможет связать адреса сервисов с их IP-адресами и будет выдавать ошибку. В результате доступ к сервисам окажется полностью недоступным.