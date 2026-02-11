Война, которую развязала Россия против Украины, может завершиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут вестись добросовестно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии агентству Bloomberg.

По его словам, недавние переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизме прекращения огня и роли США в его контроле. При этом делегациям не удалось окончательно согласовать детали без политических решений на самом высоком уровне.

Зеленский отметил, что в ходе обсуждений стало ясно: любое перемирие потребует мониторинга с участием США. В то же время, по его словам, остаётся необходимость доработать формулировки и детали.

Президент подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть утверждено либо парламентом, либо на всеукраинском референдуме.

Он также сообщил, что администрация США намерена подписать все документы одновременно, тогда как Украина сейчас обсуждает последовательность действий, включая подписание соглашений.

По мнению Зеленского, после следующего раунда переговоров стороны должны достичь взаимопонимания.