Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил журналистам в аэропорту по завершении визита, что очень рад поездке в Азербайджан. Он отметил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ряд важных вопросов.

По словам Вэнса, благодаря лидерству президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе вместо войны будут обеспечены мир и развитие торговли.

Вице-президент США назвал свой визит отличным и поблагодарил за это президента Ильхама Алиева. Назвав президента Азербайджана влиятельным мировым лидером, Вэнс подчеркнул, что на встрече обсуждались региональные и глобальные вопросы, а также борьба с терроризмом.

«Таким образом, это был отличный визит», — добавил он.