К концу 2026 года планируется довести среднюю скорость интернета в Азербайджане до 200 мегабит в секунду.

Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий «Новая цифровая архитектура Азербайджана», которое прошло под председательством президента Ильхама Алиева.

«Цифровизация сама по себе является поэтапным процессом. Сегодня мы поэтапно проходим тот путь, который прошел мир. Первый этап — электронизация первичных данных, то есть перевод информации с бумажных носителей в электронный формат. Второй этап — цифровизация услуг и процессов, где уже наблюдается значительный прогресс как в государственных, так и в частных компаниях. Конечная цель — формирование «умных» и проективных услуг, что и подразумевает цифровую трансформацию», — отметил министр.

Он также сообщил, что расширение инфраструктуры уже полностью реализовано: «Проект «Онлайн Азербайджан» успешно завершен. Когда проект начинался, средняя скорость интернета в стране составляла примерно 12 Мбит/с, сегодня — 90 Мбит/с. В государственных компаниях этот показатель достигает 150 Мбит/с. К концу года мы планируем довести его до 200 Мбит/с, и сегодня в Азербайджане нет такого отдаленного уголка, где не был бы представлен широкополосный интернет».