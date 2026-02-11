С участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии были проведены «Переговоры по двустороннему военному сотрудничеству».

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и выразили удовлетворённость реализацией мероприятий, предусмотренных Планом военного сотрудничества на 2025 год.

В завершение был подписан «План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Республики Сербия на 2026 год».