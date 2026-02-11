Азербайджан и Объединённые Арабские Эмираты обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций и развития экономического сотрудничества. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в Баку состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта эмирата Абу-Даби Мохаммедом Али Аль-Шорафой. Стороны отметили, что двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ вышли на уровень стратегического партнёрства.

«В ходе переговоров были обсуждены перспективы совместных проектов, а также развитие сотрудничества в сферах транспорта, инфраструктуры, «зелёной» энергетики, цифровизации, торговли и бизнеса, наращивания взаимных инвестиций», — написал министр.

