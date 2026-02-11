Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в Азербайджане с официальным визитом президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Яммахи.

В ходе встречи была дана высокая оценка первому официальному визиту президента Арабского парламента в нашу страну, подчеркнута его значимость для дальнейшего развития отношений между двумя организациями, расширения возможностей сотрудничества и углубления взаимосвязей. Гафарова отметила свои предыдущие встречи с гостем на международных форумах, включая двустороннюю встречу в Каире в прошлом году и участие в 2-й сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья в Абу-Даби.

Беседуя о двусторонних отношениях, стороны подчеркнули успешное развитие связей Азербайджана с арабскими странами на основе общей истории, религиозно-нравственных ценностей и принципов взаимоуважения. Отмечено продолжение политики, заложенной Гейдаром Алиевым и поддерживаемой президентом Ильхамом Алиевым, по укреплению сотрудничества с арабским миром, активность встречных визитов и регулярных контактов.

Особое внимание было уделено усилиям Азербайджана по укреплению исламской солидарности и борьбе с исламофобией, значимым инициативам страны в этой сфере, а также взаимодействию в Организации исламского сотрудничества и Лиге арабских государств. Подчёркнуто успешное участие президента Ильхама Алиева в Саммите Лиги в 2022 году.

Гафарова сообщила о деятельности рабочих групп Милли Меджлиса по арабским странам, взаимных визитах, подписании меморандумов о сотрудничестве и участии парламента Азербайджана в Парламентской сети Движения неприсоединения, которая получила статус наблюдателя при Арабском парламенте.

Президент Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Яммахи выразил признательность за гостеприимство и высоко оценил визит в Азербайджан. Он отметил деятельность президента Ильхама Алиева в обеспечении мира на Южном Кавказе и выразил заинтересованность в углублении партнёрства в торговле, энергетике и логистике, а также поблагодарил за поддержку арабского мира по ключевым вопросам, включая палестинский.

Стороны согласились, что межпарламентское сотрудничество создаёт прочную основу для расширения связей. Мухаммед Ахмед Аль-Яммахи пригласил Гафарову принять участие в пленарной сессии Арабского парламента.

Гость ознакомился с историческим путем Азербайджана, деятельностью Милли Меджлиса, представительством женщин и политических партий, а также посетил зал пленарных заседаний и «Уголок Победы», посвящённый 44-дневной Отечественной войне. По завершении визита он подписал Памятную книгу Милли Меджлиса.

