Впервые за последние пять лет нью-йоркская Пятая авеню не возглавила рейтинг самых дорогих торговых коридоров.

Как передает Лента.ру, об этом свидетельствует отчет «Главные улицы мира» (Main Streets Across The World), подготовленный консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, в 2018 году первое место в списке заняла Козуэй-Бей, расположенная на северном побережье Гонконга. Средняя ставка аренды местных помещений под магазины составляет 2,7 тысячи долларов за квадратный фут (0,09 квадратного метра) в год.

Нью-йоркская Пятая авеню опустилась на второе место: там ставка за год снизилась с трех тысяч до 2,25 тысячи долларов за фут в год. Третье место в рейтинге досталось лондонской Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой на уровне 1,7 тысячи долларов за фут в год.Она же признана самой дорогой улицей Европы.

В первую пятерку вошли Елисейские поля (Париж, четвертая позиция, 1,5 тысячи долларов за квадратный фут в год) и Виа Монтенаполеоне (Милан, пятая позиция, 1,47 тысячи долларов за фут). Места с шестого по десятое (в порядке убывания арендной ставки) заняли квартал Гиндза в Токио, Питт-Стрит-Молл в Сиднее, Мендон в Сеуле, Банхофштрассе (Цюрих), Кольмаркт (Вена).

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