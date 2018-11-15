Министра иностранных дел России Сергея Лаврова попросили подвинуться и освободить место для того, чтобы российский лидер Владимир Путин и его сингапурская коллега Халима Якуб могли пожать руки.

Видеозапись опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» в своем Twitter.

«Страна маленькая, места мало», — прокомментировал автор публикации.

Minval.az