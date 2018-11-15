Министра иностранных дел России Сергея Лаврова попросили подвинуться и освободить место для того, чтобы российский лидер Владимир Путин и его сингапурская коллега Халима Якуб могли пожать руки.

Видеозапись опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» в своем Twitter.

«Страна маленькая, места мало», — прокомментировал автор публикации.

Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура.

Маленькая страна, места мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 ноября 2018 г.

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